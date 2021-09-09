Test sayısı düşerken, vaka sayısı artıyor

sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.672 olup, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlanırken, 114 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 127 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 46 kişisi Lefkoşa, 38 kişisi Girne, 30 kişisi Gazimağusa, 8 kişisi İskele, 5 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
9 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.672
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30
Yerel Vaka Sayısı: 127
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114
Bugün Kaybedilen Hasta:Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .549.379
Toplam Vaka Sayısı: 17.699
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.862
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1768
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1577
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2680
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