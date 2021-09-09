Test sayısı düşerken, vaka sayısı artıyor

sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.672 olup, 127'si yerel 161 pozitif vakaya rastlanırken, 114 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 127 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 46 kişisi Lefkoşa, 38 kişisi Girne, 30 kişisi Gazimağusa, 8 kişisi İskele, 5 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

9 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.672

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 161

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30

Yerel Vaka Sayısı: 127

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114

Bugün Kaybedilen Hasta:Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .549.379

Toplam Vaka Sayısı: 17.699

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.862

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1768

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1577

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 109

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 69

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2680