Test sayısı da, vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.397 olup, 410 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 556 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 179 kişisi Lefkoşa, 95 kişisi Girne, 71 kişisi Gazimağusa, 28 kişisi Güzelyurt, 15 kişisi İskele, 22 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.397

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 410

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 556

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.226.223

Toplam Vaka Sayısı: 50.297

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.027

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5115

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5033

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 157

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : -

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 307

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394