Test sayısı da, vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.397 olup, 410 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 556 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 179 kişisi Lefkoşa, 95 kişisi Girne, 71 kişisi Gazimağusa, 28 kişisi Güzelyurt, 15 kişisi İskele, 22 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.397
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 410
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 556
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.226.223
Toplam Vaka Sayısı: 50.297
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 45.027
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5115
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5033
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 157
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : -
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 307
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 394
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