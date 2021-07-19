Test sayısı arttı, yerel vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlkığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.801 olup, 77'si yerel 90 pozitif vakaya rastlanırken, 141 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 77 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 21 kişisi Lefkoşa, 30 kişisi Girne, 12 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 8 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - K.Kaymaklı-3 / Gönyeli-6 / Meriç-1/ Taşkınköy-4 / Alayköy-1/ Yenişehir-3 / Marmara-1/ Ortaköy-1/ Akıncılar-1

Girne - Girne Merkez- 18 / Karaoğlanoğlu-3 / Alsancak-2 / Çatalköy-2/ Boğazköy-1 / Ozanköy-1/ Esentepe-1/ Karaman-1/ Dikmen-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-3 / Karakol-1 / Sakarya-2 / Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-4 / Baykal-1

İskele - İskele Merkez-3 / Yenierenköy-1/ Sazlıköy-1 / Bafra-1 / Kumyalı-1/ Büyükkonuk-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2 / Güneşköy-3 / Bostancı-1

19 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.801

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 90

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 77

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 141

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.749.853

Toplam Vaka Sayısı: 9980

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8675

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1269

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 84

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1039

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 140

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1241

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 535

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2176

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.594