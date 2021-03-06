Test sayısı arttı, yerel vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 6426 olup, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlanırken, 34 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar.
Yerel vakalardan 9 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 1/ Surlariçi- 1 / Değirmenlik-1/ Taşkınköy -1 /Hamitköy-1 /Cihangir-1/ K.kaymaklı-2 / Haspolat-1
Girne Dikmen - 1 / Ozanköy- 1/ Lapta-1
6 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6426
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 578. 954
Toplam Vaka Sayısı: 3601
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3188
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 326
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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