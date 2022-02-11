Test sayısı arttı, vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.706 olup, 602 pozitif vakaya rastlanırken, 467 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 274 kişisi Lefkoşa, 105 kişisi Girne, 148 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 33 kişisi İskele, 19 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.706
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 602
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.546.308
Toplam Vaka Sayısı: 60.884
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.493
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4603
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4526
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1399
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 365
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 410
Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3700
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125147
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