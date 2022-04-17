Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.042 olup, 1 kişi vefat etti, 136 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 68 kişisi Lefkoşa, 28 kişisi Girne, 27 kişisi Gazimağusa, 8 kişisi Güzelyurt, 4 kişiai İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
17 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.042
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 136
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.641.182
Toplam Vaka Sayısı: 92.107
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.390
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2486
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2453
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 233
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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