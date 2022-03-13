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Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

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Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

KKTC’de son 24 saatte 20 bin 579 test yapıldı, 346 pozitif vakaya rastlandı, 358 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, vakalardan  144’ü Lefkoşa, 89’u Girne, 59’u Gazimağusa, 35’i Güzelyurt, 11’i İskele, 8’i Lefke bölgesinden.

13 Mart 2022 Covid-19 genel durumuna ilişkin diğer veriler ise şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.579
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 346
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 346
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 358
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.084.178
Toplam Vaka Sayısı: 73.353

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.538   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 178

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 174 

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