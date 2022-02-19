Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.982 olup, 336 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 489 kişi taburcu edilmiştir.



133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



19 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.982



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 336



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 336



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 489



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.699.635



Toplam Vaka Sayısı: 64.344



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.099



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4059



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48



Karantinadaki Vaka Sayısı : 4006



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 303

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 483



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3508



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128430