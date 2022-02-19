Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.982 olup, 336 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 489 kişi taburcu edilmiştir.
133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
19 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.982
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 336
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 336
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 489
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.699.635
Toplam Vaka Sayısı: 64.344
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.099
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4059
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4006
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 303
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 483
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3508
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128430
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