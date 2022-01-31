Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 519 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 254 kişisi Lefkoşa, 103 kişisi Girne, 104 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 508
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219
Toplam Vaka Sayısı: 55.312
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5090
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436
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