Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 21.978 olup, 508 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etti, 519 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 254 kişisi Lefkoşa, 103 kişisi Girne, 104 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

31 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.978

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 508

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 508

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 519

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.387.219

Toplam Vaka Sayısı: 55.312

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.986

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5156

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5090

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 172

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1698

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 482

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436