Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.328 olup, 780 pozitif vakaya rastlanmış, 193 kişi taburcu edilmiştir.



401 kişi Lefkoşa, 136 kişi Girne, 147 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 48 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



7 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.328



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 780



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 780



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 193



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.864.913



Toplam Vaka Sayısı: 40.151



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.183



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5827



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5756



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4857



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 913

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 511



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6158



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 106809