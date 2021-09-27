Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı taafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 25.417 olup, 51'i yerel 63 pozitif vakaya rastlanırken, 50 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından gelirken, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 51 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 23 kişisi Lefkoşa, 8 kişisi Girne, 14 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 1 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

27 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.417

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .868.999

Toplam Vaka Sayısı: 19.302

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.302

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 924

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 865

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5584

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 848

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595