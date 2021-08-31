Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.850 olup, 110'u yerel 137 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 293 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 110 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 45 kişisi Lefkoşa, 35 kişisi Girne, 18 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi İskele, 9 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

31 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.850

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 137

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 110

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 293

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .449.701

Toplam Vaka Sayısı: 16.421

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2126

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1899

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 92

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 62

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6550