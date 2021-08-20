Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.252 olup, 142'si yerel 171 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etmiş, 117 kişi taburcu edildi. Pozitif vakların 5 kişisi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 24 kişisi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olupbu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 142 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 60 kişisi Lefkoşa, 38 kişisi Girne, 32 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 4 kişisi Güzelyurt, 3 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-12 / Gönyeli 14 /Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-3 / Yenişehir-1/Akıncılar-3/ Terminal-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-2/ Alayköy-2/ Metehan-3/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Köşklüçiftlik-2/ Meriç-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-3 Yenikent-4

Girne - Girne Merkez- 16/ Alsancak-2/ Karaoğlanoğlu-3/ Boğazköy-3/ Doğanköy-4/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Taşkent-1/ Karakum-2/ Çatalköy-2/ Ozanköy-2/ Lapta-1 Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-15 / Maraş-2/ Sakarya-2/ Beyarmudu-5/ Vadili-1/ Baykal-2/ Anadolu-1/ Ulukışla-1/ Güvercinlik-1/ Yeniboğaziçi-2

İskele - İskele Merkez-5

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2/ Bostancı-2

Lefke - Lefke Merkez-2 / Doğancı-1

20 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.252

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 142

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 117

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .268.947

Toplam Vaka Sayısı: 14.603

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.494

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2063

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1828

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 144

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 46

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3708

