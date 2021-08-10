Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.241 olup, 106'sı yerel 129 pozitif vakaya rastlanırken, 143 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 6 kişi yurt dışından hava yolu ile, 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelirken, 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 106 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 41 kişisi Lefkoşa, 47 kişisi Girne, 9 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 6 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-5 / Göçmenköy-2/ Köşklüçiftlik-1/ K.kaymaklı-3/ Arapahmet-1 / Yenişehir-1/ Yenicami-1/ Yenikent-3/ Dumlupınar-1/ Kızılbaş-3/ Marmara-1/ Haspolat-2/ Metehan-1/ Surlariçi-1/ Gönyeli-8 / Ortaköy-4 / Haspolat-3

Girne - Girne Merkez-29 / Ağırdağ-1/ Alsancak-7/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Ozanköy-2/ Dikmen-1/ Zeytinlik-1/ Lapta-2

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-3/ Baykal-1/ Maraş-1

İskele - İskele Merkez-2 / Turnalar-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-4 / Zümrütköy-2

10 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.241

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 129

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16

Yerel Vaka Sayısı: 106

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 143

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.111.870

Toplam Vaka Sayısı: 12.804

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.153

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1609

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1469

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 94

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3869

