Test sayısı arttı, taburcu sayısı da arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.272 olup, 423 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 510 kişi taburcu edildi.

168 kişi Lefkoşa, 98kişi Girne, 100 kişi Gazimağusa, 25 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

26 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.272

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 423

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 423

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 510

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.836.027

Toplam Vaka Sayısı: 67.494

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 63.301

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4003

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3952

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 192

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 206

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3243

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131307