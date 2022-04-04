Test sayısı arttı, pozitif vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482 olup, 563 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 238 kişisi Lefkoşa, 77 kişisi Girne, 162 kişisi Gazimağusa, 48 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 22 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901
Toplam Vaka Sayısı: 87.874
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 751
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