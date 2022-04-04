Test sayısı arttı, pozitif vaka sayısı geriledi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482 olup, 563 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 238 kişisi Lefkoşa, 77 kişisi Girne, 162 kişisi Gazimağusa, 48 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 22 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901

Toplam Vaka Sayısı: 87.874

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 751