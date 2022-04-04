banner762
banner815
12 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
23 0
 
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
35 0
Barınmak artık lüks!
Barınmak artık lüks!
14 0
İncirli nefes aldı
İncirli nefes aldı
54 0
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
51 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
11 0
banner797
banner794

Test sayısı arttı, pozitif vaka sayısı geriledi

banner476

Test sayısı arttı, pozitif vaka sayısı geriledi
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.482 olup, 563 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 238 kişisi Lefkoşa, 77 kişisi Girne, 162 kişisi Gazimağusa, 48 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele, 22 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
4 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.482
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 563
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.464.901
Toplam Vaka Sayısı: 87.874
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 80.839
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6812
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6754
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 225
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 751
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.