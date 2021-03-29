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Test sayısı artıyor, pozitif vaka sayısı azalıyor

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Test sayısı artıyor, pozitif vaka sayısı azalıyor
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 8009 olup, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanırken, 38 kişi taburcu edildiği bildirildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 7 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaladan 2 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi ise Girne Bölgesi'nden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Yenişehir-2
Girne Dikmen-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1
29 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665
Toplam Vaka Sayısı: 4312
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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