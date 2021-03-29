Test sayısı artıyor, pozitif vaka sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 8009 olup, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanırken, 38 kişi taburcu edildiği bildirildi.
Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar, 7 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaladan 2 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi ise Girne Bölgesi'nden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Yenişehir-2
Girne Dikmen-1
Gazimağusa Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1
29 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665
Toplam Vaka Sayısı: 4312
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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