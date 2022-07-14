Test sayısı artırılacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, kalabalık yerlerde vatandaşlara Covid-19 testleri yapılacağını ve test sayısını artırılacağını açıkladı





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, Covid-19 vakalarının arttığını ancak hastaneye ve yoğun bakıma yatışlarda endişe verici bir durum olmadığını kaydetti.

Oygar, kalabalık yerlerde vatandaşlara Covid-19 testleri yapılacağını, test sayısını artırılacağını da açıkladı.

Hastanede 9 kişinin tedavi gördüğünü, 2 hastanın yoğun bakımda olduğunu, bu kişilerin çoğunun yan hastalığı bulunduğunu belirten Oygar, “Önceliğimiz kendimizi, bağışıklığı düşük ve yaşlı kişileri korumak olmalı…” dedi.

Pandemiyle mücadelede maskenin ve aşılanmanın önemine dikkat çeken Deren Oygar, aşısız kişilerin aşı olması, bağışıklık sistemi düşük ve 65 yaş üzerindekilerin 4-6 ay arasında hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini belirtti.

Oygar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı merkezlerde aşı yapılmaya devam edildiğini de hatırlattı.

Deren Oygar, kapalı ortamlarda maske takılması gerektiğini, Omicron’un son varyantlarının çok bulaşıcı olduğunu, aşının bulaşı değil hastaneye ve yoğun bakımı yatışı engellediğini anımsattı.

Haziran ayında Türkiye’ye gönderdikleri test sonucuna göre ülkede Omicron’un BA.2 varyantının ön planda olduğunu kaydeden Oygar, son testlerin sonuçlarının bu günlerde açıklanacağını ifade etti.

Covid-19 semptomları gösteren ve hekim ihtiyacı olan kişilerin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’ne başvurabileceğini ifade eden Oygar, nefes darlığı, düşmeyen ateş, göğüs ve sırt ağrısı gibi şikayetleri olan hastaların acil servislere de başvurabileceğini belirtti.

Oygar, hastanelerin servislerinde ve yoğun bakımlarında Covid-19’a yakalanan hastalar için izole odalar olduğunu da ifade etti.

Pandemi Hastanesi’nin normal servislerin olduğu hastaneye dönüştürülmesiyle ilgili bazı eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Oygar, hastaların kapsamlı sağlık hizmet alabilmesi, sağlık çalışanlarının da bu hizmeti verebilmesi için bu adımın önemli olduğunu kaydetti.

Oygar, hasta sayısı bu kadar azken 100 yataklı Acil Durum Hastanesi’nin imkanlarının kullanılmamasının doğru olmadığını söyleyerek, Covid-19’la ilgili sağlık sorunlarının izole bir ortamda değil, sağlık sistemi içinde çözülebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, önümüzdeki dönemde yeniden ihtiyaç duyulması durumunda bu hastanenin yeniden vakalar için kullanıma açılabileceğini söyledi.

