Test merkezlerinde yoğunluk

Aşısız kişiler bugünden itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacağından test merkezlerinde dün yoğunluk yaşandı.



Kimileri temaslı oldukları için, kimileri daha önceden alınan tedbir kararları çerçevesinde rutin testlerini yaptırmak için vatandaşlar dün sabahtan itibaren PCR testi yapılan merkezlere akın etti.

40 derece hava sıcaklığı altında, sonu gelmeyen sıra kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar dışarıda perişan olurken, yaşanan yoğunluk nedeniyle içeride test yapan görevliler de zor anlar yaşadı.



