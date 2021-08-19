Terzi Osman, korona virüse yenik düştü

“Terzi Osman” olarak bilinen 91 yaşındaki Osman Yulaç, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yulaç, 6 gündür Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu





Kıbrıs’ın “Terzi Osman” olarak bilinen ismi, 91 yaşındaki Osman Yulaç, koronavirüse yenik düştü.

Covid-19 tanısıyla 12 Ağustos'tan bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 91 yaşındaki Osman Yulaç, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Osman Yulaç'ın ek hastalığının bulunmadığı ve Covid-19 aşısı olmadığı öğrenildi.

KKTC'de koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 45 oldu.

Kıbrıs’ın Terzi Osman olarak bilinen ismi yaşındaki Osman Yulaç, 40 yıl boyunca terzilik yapmıştı.

Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu eşi Zehra Yulaç’ı 31 yıl önce kaybeden Osman Yulaç, eşini kaybettiği günden beridir yalnız bir yaşam sürüyordu. Üç kızı, bir oğlu, beş tane de torunu olan Yulaç, evlatlarına hem anne, hem de babalık yapmıştı.

Meriç (Zodya) köyünde 1931 yılında doğan Osman (Mehmet) Yulaç, beş yıl öğrenimine devam ettikten sonra sanata yönelmişti. Tahsilini bitirmeden Lefkoşa'ya gelen Yulaç, 12 yaşında terzi yanında çıraklığa başlamıştı.

Derviş Londra terzi, Neşet Usta gibi terzilerin yanında mesleğin sırlarını öğrenen Yulaç, artık kendi işinin efendisi olmaya karar vermişti.

2015 yılında HALKIN SESİ’ne röportaj veren Osman Yulaç “Dükkânımı açmak için bana kefil girdiler de, ancak öyle borçlanıp açabildim. Dükkânımı açtıktan iki yıl sonra ne borcum kaldı ne harcım, hepsini ödedim, üstüne de arabamı aldım” şeklinde konuşmuştu.

Osman Yulaç, 1955 yılında açtığı dükkânı Zevk Dikim Evi’nde başladığı terzilik mesleğinden 1995 yılında emekli olarak ayrılmıştı

Yıllarca terzilik yapan Yulaç, kendi işinin patronu olurken yanında çalıştırdığı birçok çırağa da ekmek kapısı olmuştu.

“Tekrar dünyaya gelsem yine Terzilik yapardım” diyen Yulaç, terzilik dışında başka iş yapmadığını dile getirmişti.

Savaş yıllarını da anlatan Yulaç, “Lefkoşa’da kalırdım, Leymosun’dan silah taşırdık Lefkoşa’ya. Bizi ele verdiler ve yakalandık, ihbar ettiler, girdiğimiz tuvalete silahların çalışan parçalarını attık, elimizde sadece solinaları kaldıydı, bizi suçlayamadılar. TMT'ye az da olsa katkımız oldu” demişti.

