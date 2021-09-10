Temaslı vaka sayıları düşmüyor

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 15 bin 145 olduğunu, 102'si yerel 143 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 90 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, 3 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği, 38 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 102 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 41 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt ,1 kişinin ise Lefke Bölgesi'nden olduğu bildirildi.

10 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.145.

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143.

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3.

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 38 .

Yerel Vaka Sayısı: 102.

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 90.

Bugün Kaybedilen Hasta: 1.

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .564.524.

Toplam Vaka Sayısı: 17.842 .

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı:

15.952. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1820.

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71.

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1631.

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 105.

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 70.

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13.

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2794.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar.

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 603.

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 510”

Güvende Kal Genel tablo:

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4396

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 47.080