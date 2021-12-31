Ülkede 3 günde 700’e yakın kişi pozitif çıktı ancak temas takip sistemi çöktü yalnızca 300 civarında hasta ve temaslılarına ulaşılabildi. Pozitif hastaların bir kısmına ulaşılamadı. Bu vakaların temaslıları ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi olduğu tahmin ediliyor





Pozitif çıkan hastaların aranması hastaneye ulaşımı ve temaslıların izole edilmesi için görev yapan temas takip sistemi çöktü. 3 günde 700 pozitif hastaya rastlanırken yalnızca 300 civarında hasta ve temaslılarına ulaşılabildi.

Yoğunluk nedeniyle pozitif hastalara ve temaslılarına ulaşılamadığı, ulaşılamayan pozitif hasta sayısının dünkü hastalarla birlikte 600 civarında olduğu belirtildi.

Pozitif hastaların temaslıları ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Esas skandal ise pozitif olduğu belirlenen hastaların bir kısmı sisteme geç işleniyor, telefonla da ulaşılmıyor.

Pandemi ile uğraşan ekipler ulaşılamayan pozitif hastaların sokakta olmasından endişe ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın bu nedenle büyük bir kriz yaşadığı bakan Pilli’nin ek personel çağrılarının cevapsız kaldığı ve kaosun giderek daha da büyüdüğü öğrenildi.

Güvenilir kaynaklar gerekli yatak ve doktor-hemşire kapasitesi olmasına rağmen Acil Durum Hastanesi’ne az sayıda pozitif hastanın gittiği, pozitif vakaların önemli bir bölümüne ulaşılamamasının ciddi bir sorun olduğunu söyledi.



