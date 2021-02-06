Dr. Sucuoğlu’ndan mutasyonlu virüs uyarısı: “Artık çok daha dikkatli olmak zorundayız. Tek maske değil iki maske”

UBP milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Mutasyona uğramış virüsün KKTC’de de görülmesiyle ilgili uyarıcı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Değerli Dostlar, son 15 gündür hızlı şekilde artış gösteren Koronavirüs vakalarının sebeplerinden birinin de Mutasyona uğramış virüs olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmiştik. Maalesef İngiltere'den Dünyaya yayılan Mutasyona uğramış virüs Kuzey Kıbrıs'ta tesbit edilmiştir. YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsü Covid-19 PCR Tanı Lab. Yapılan analiz sonuçlarında SARS-COV2 Virüsünün Mutasyona uğramış Varyantının KKTC’de tesbit edildiği açıklanmıştır.

Artık çok daha dikkatli olmak zorundayız. Sosyal Mesafe en az 1.5 m.

Tek Maske değil iki Maske

Hijyene çok daha önem verilmeli

Topluluk ve kalabalık ortamlarımdan uzak mecbursak en fazla 3 dak.

Korunaklı Kalemiz Evimizdir.”

