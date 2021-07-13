Tedavisi süren vaka sayısı bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.035 olup, 87'si yerel 104 pozitif vakaya rastlanırken, 57 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 12 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslılar olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 87'si kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 31 kişisi Lefkoşa, 45 kişisi Girne, 7 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 2 kişisi Lefke, 1 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-5 / Gönyeli-7 / Hamitköy-3/ Ortaköy-1/ Taşkınköy-1/Marmara-2/ K.kaymaklı-5/ Kumsal-1/ Metehan-2/ Surlariçi-2/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Haspolat-1
Girne - Girne Merkez-18 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-2/ Alsancak-9 / Lapta-3/ Karakum-2/ Dikmen-3/ Çatalköy-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Zeytinlik-2/ Boğazköy-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-1/ Akova-1/ Gülseren-1/ Vadili-1/ Tuzla-1/ Surlariçi-1/ Salamis Yolu-1
İskele -İskele Merkez-1
Güzelyurt - Bostancı-1
Lefke - Lefke Merkez-1/ Doğancı-1
13 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.035
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 104
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 87
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 57
Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.641.757
Toplam Vaka Sayısı: 9288
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8177
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1075
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 57
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 924
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 99
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5214
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 233
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 436
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2663
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 24.085
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