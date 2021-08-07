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 Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü 1 pozitif vaka

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 Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü 1 pozitif vaka
​İçişleri Bakanlığına bağlı tüm dairelerde haftalık rutin PCR taramaları neticesinde Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelin testinin pozitif çıkması nedeniyle Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara verdi.
​İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü'nden  şu açıklama yapıldı:
İçişleri Bakanlığımıza bağlı tüm dairelerimizde haftalık olarak yapılan rutin PCR taramaları sonucunda İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedbir amaçlı, sağlık uzmanlarının tavsiye ve önerilerini de dikkate alarak Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğümüz 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününden itibaren 7 gün süre ile çalışmalarına ara vermiştir. Kaza Tapu Amirliklerimiz ise çalışmalarına devam edecektir. Tapu Dairesinde işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın işlemleri için ikametlerine en yakın Kaza Tapu Amirliklerine başvurmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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