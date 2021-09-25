Taburcular artıyor, vakalarda düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 18.690 olup, 47'si yerel 64 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 114 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalrdan 6 kişi yurt dışından gelirken, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 47 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
25 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.690
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 47
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 114
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .825.850
Toplam Vaka Sayısı: 19.168
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.141
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 951
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 889
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 265
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