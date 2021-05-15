Taburcu sayısındaki artış devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 5093 olup, 19'u yerel 24 pozitif vakaya rastlanırken, 76 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 19 kişi ise yerel vakadır.
Yerele vakaların 14 kişisi Lefkoşa, 5 kişisi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Gönyeli-9 / Kızılbaş-1/ Marmara-1/ Yenişehir-1/Hamitköy-1/ Meriç Köyü-1
Girne - Girne Merkez- 4 / Ozanköy-1
15 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5093
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 19
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.096.304
Toplam Vaka Sayısı: 6864
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6421
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255
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