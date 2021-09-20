Taburcu sayısı yükseldi, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.248 olup, 58'i yerel 76 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 292 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından gelirken, 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 58 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 27 kişisi Lefkoşa, 16 kişisi Girne, 4 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.
20 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.248
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 76
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 58
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 292
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .732.875
Toplam Vaka Sayısı: 18.798
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.549
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1176
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1115
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 75
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5010
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