Taburcu sayısı yükseldi, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7790 olup, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlanırken, 187 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 114 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 46 kişisi Lefkoşa, 27 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi İskele, 6 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7790

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 141

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 114

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .479.278

Toplam Vaka Sayısı: 16.854

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2024

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 130

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1767

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4101