Taburcu sayısı yükseldi, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7790 olup, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlanırken, 187 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 114 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 46 kişisi Lefkoşa, 27 kişisi Girne, 28 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi İskele, 6 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7790
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 141
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 114
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 187
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .479.278
Toplam Vaka Sayısı: 16.854
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.953
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2024
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 130
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1767
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 108
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 63
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4101
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