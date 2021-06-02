Taburcu sayısı, yerel vakayı ikiye katladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7581 olup, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlanırken, 27 kişi ise taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydı, 13 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 7 kişisi Lefkoşa, 3 kişisi Girne, 2 kişisi Gazimağusa, 1 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa -Göçmenköy-1/ Yenişehir-1/ K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1/ Hamitköy-1
Girne -Girne Merkez-3
Gazimağusa - Ulukışla-2
Güzelyurt -Güzelyurt Merkez-1
2 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7581
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 27
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.235.691
Toplam Vaka Sayısı: 7359
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7025
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 286
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 556
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1882
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7613
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