Taburcu sayısı, yerel vakayı beşe katladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9153 olup, 10 yerel pozitif vakaya rastlanırken, 51 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 3 kişisi Lefkoşa, 4 kişisi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - K.kaymaklı-1 / Hamitköy-1/ Gönyeli-1

Girne -Aşağı Girne-1/ Alsancak-1/ Çağlayan-2

Gazimağusa - Karakol Bölgesi- 3

21 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9153

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.392.352

Toplam Vaka Sayısı: 7773

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7474

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 264

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 236

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 4

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3661

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 363

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1058

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3048

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.213