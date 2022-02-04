Taburcu sayısı, yeni vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.591 olup, 543 pozitif vakaya rastlanırken,1 kişi vefat etti, 642 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 226 kişisi Lefkoşa, 106 kişisi Girne, 147 kişisi Gazimağusa, 27 kişisi Güzelyurt, 25 kişisi İskele, 12 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

4 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.591

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 543

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 543

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 642

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.443.948

Toplam Vaka Sayısı: 57.581

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 52.132

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5275

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 72

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5191

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 176

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1531

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 432