Taburcu sayısı, vaka sayısını ikiye katladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.708 olup, 102'si yerel 142 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 276 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 37 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 102 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 48 kişisi Lefkoşa, 29 kişisi Girne, 16 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi ise İskele Bölgesi'ndendir.

20 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.708

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37

Yerel Vaka Sayısı: 102

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 276

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.505.154

Toplam Vaka Sayısı: 33.299

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.673

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2501

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2407

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 127

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2459

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 330

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik:668