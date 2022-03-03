Taburcu sayısı, pozitif vaka sayısını ikiye katladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 651kişi taburcu edildi.

Pozitid vakaların 121 kişisi Lefkoşa, 99 kişisi Girne, 79 kişisi Gazimağusa, 24 kişisi Güzelyurt, 14 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9524

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 345

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 345

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 651

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.918.971

Toplam Vaka Sayısı: 69.490

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.025

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3856

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3809

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2608

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133079