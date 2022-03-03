Taburcu sayısı, pozitif vaka sayısını ikiye katladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 651kişi taburcu edildi.
Pozitid vakaların 121 kişisi Lefkoşa, 99 kişisi Girne, 79 kişisi Gazimağusa, 24 kişisi Güzelyurt, 14 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
3 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9524
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 345
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 345
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 651
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.918.971
Toplam Vaka Sayısı: 69.490
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.025
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3856
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3809
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2608
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133079
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