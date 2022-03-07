Taburcu sayısı arttı, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.146 olup, 371 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 415 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 156 kişisi Lefkoşa, 85 kişisi Girne, 99 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.145
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 371
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 371
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 415
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.994.649
Toplam Vaka Sayısı: 70.858
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.203
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3457
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3417
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 200
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1464
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316
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