Taburcu sayısı arttı, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 24.146 olup, 371 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 415 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 156 kişisi Lefkoşa, 85 kişisi Girne, 99 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

7 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 24.145

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 371

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 371

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 415

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.994.649

Toplam Vaka Sayısı: 70.858

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.203

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3457

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3417

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 200

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1464

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 197

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 316