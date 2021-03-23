Taburcu edilen sayısı, bugün pozitif vakaları ikiye katladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 7836 olup, 13'ü yerel 24 pozitif vakaya rastlanırken, 48 kişi taburcu edildi..

Pozitif vakaladan 1 kişi deniz yolu ile yurt dışından gelirken, 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar .13 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 5 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'nden olduğu belirtildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Lefkoşa Terminal-1/ Sulariçi-2 / Çağlayan-1 / Gönyeli-1

Girne Beylerbeyi-1/ Lapta-1/ Alsancak-1

Gazimağusa Gazimağusa Merkez- 3 / Yeniboğaziçi -1

Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1

23 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7836

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 13

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 689. 074

Toplam Vaka Sayısı: 4130

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3685

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 421

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 378

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4