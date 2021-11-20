Tablo bugün daha da ağırlaştı: 2 ölüm, 269 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.894 olup, 209' u yerel 269 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 130 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 2 kişissi yurt dışından ülkemize gelirken, 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 209 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 80 kişisi Lefkoşa, 52 kişisi Girne, 51 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele Bölgesi'ndendir. 2

0 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.894

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 269

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58

Yerel Vaka Sayısı: 209

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.898.832

Toplam Vaka Sayısı: 26.033

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.489

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2450

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2348

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2070

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 521

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 431