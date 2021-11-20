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Tablo bugün daha da ağırlaştı: 2 ölüm, 269 yeni vaka

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Tablo bugün daha da ağırlaştı: 2 ölüm, 269 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.894 olup, 209' u yerel 269 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 130 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 2 kişissi yurt dışından ülkemize gelirken, 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 209 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 80 kişisi Lefkoşa, 52 kişisi Girne, 51 kişisi Gazimağusa, 10 kişisi Güzelyurt, 16 kişisi İskele Bölgesi'ndendir. 2
0 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.894
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 269
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 58
Yerel Vaka Sayısı: 209 
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 130
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.898.832
Toplam Vaka Sayısı: 26.033
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.489
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2450
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2348
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2070
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 521
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 431
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