Tablo ağırlaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 27.601 olup, 140'ı yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 149 kişi taburcu edilmiştir.



2 kişi yurt dışından hava yolu,1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 140 kişi ise yerel vakadır.



67 kişi Lefkoşa, 39 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Gönyeli-18/ Ortaköy-3/ Alayköy-3/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-4/ Gelibolu-1/ Minareliköy-2/ Haspolat-1/ Akıncılar-2/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-6/ K.kaymaklı-7/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-3/ Lefkoşa Merkez-11



Girne



Girne Merkez-24/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/Alsancak-3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-6/ Lapta-1



Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-19/ Karakol-2/ Maraş-1/ Akdoğan-1/ Pile-1/ Kaliland-1/ Beyarmudu-1/ Paşaköy-3/ Yeniboğaziçi-2





Güzelyurt



Güzelyurt Merkez-2



Lefke



Lefke Merkez-1



23 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.601



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35



Yerel Vaka Sayısı: 140



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 149



Bugün Kaybedilen Hasta: 2



Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .321.095



Toplam Vaka Sayısı: 15.140



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.942



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2151



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1929



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 125



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5458



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 515

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.960