Tabiplerden 5-11 yaş grubu için aşı çağrısı

Tabipler Birliği, Covid-19 pandemisiyle etkin mücadele için bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçların kullanılması gerektiğini, ayrıca ülkedeki 5-11 yaş grubuna da aşı yapılması gerektiğini vurguladı





Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 pandemisiyle etkin mücadele için onaylı ve bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçların ve aşıların kullanılması gerektiğini, bu ilaç ve aşıların temini konusundaki sorumluluğun Sağlık Bakanlığı’nda olduğunu belirtti.

Yazılı açıklamayla, yöneticilere çağrı yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, daha fazla kayıp yaşamamak için tedbirlerin artırılması gerektiğini de vurguladı.

Bilim insanlarının, etkili ilaç geliştirme çalışmalarına hız verdiğinin belirtildiği, oral tabletlerin kullanıma girdiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki 5-11 yaş grubuna aşı yapılması gerektiği de vurgulandı.

“Güncel tedavi ve aşılar bizim insanımızın da hakkıdır” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu konuda bahanelerin arkasına saklanılmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, omicron varyantına da değinilerek şunlar kaydedildi:

“Covid-19 pandemisinde daha yüksek bulaşıcılık kapasitesine sahip yeni omicron varyantının ülkemizde baskın varyant olduğu açıklanmakta. Tam olarak hastaneye yatış ve hastalık ağırlığı daha hafif olsa da bulaşıcılığı ile viral yükün oldukça yüksek olduğu bildirilmektedir. Bütün veriler ışığında sağlık kapasitesi sınırlı, ekonomisi gelişmemiş ülkemizde daha fazla kayıp yaşamamak için tedbirlerimizi artırmalı, güncel tedavileri ve aşılamaları uygulamalıyız.”

Covid-19 nedeniyle yaşanacak ağır hastalıklardan ve ölümden korunmada en etkili aracın aşı olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar da belirtildi:

“Bilim insanları Covid-19 hastalığının tedavisinde etkili ilaç geliştirme çalışmalarına hız vermiştir. FDA (Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından hafif ve orta ağırlıkta Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere ilk oral tablete acil kullanım onayı vermiş, bu ilaçlar kullanıma girmiştir.

Pfizer firması tarafından geliştirilen PAXLOVID isimli ilaç 12 yaşından büyük çocuklarda ve erişkinlerde kullanım onayı almıştır. Bu ilaç, EMA (The European Medicines Agency ) ve İngiltere’de de kullanım onayı almış ve kullanıma girmiştir. İlacın kullanımı ile pandeminin kontrolünde önemli ve etkin bir aşama kat edileceği bildirilmekte ve kullanımı gittikçe artmaktadır.”

Pademinin başından beri aşılarda da güncellenmelerin olduğunun kaydedildiği Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu açıklamasında, şunlar da ifade edildi:

“Ekim 2021’den beri Amerika Birleşik Devletleri’nde 5-11 yaş grubunda Biontech/Pfizer aşısı kullanıma girmiş ve ardından başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkede daha kullanıma girmiştir.”

Güney Kıbrıs’ta da söz konusu yaş grubu için aşılama başladığı belirtilen açıklamada şöyle devam edildi:

“ Bizim ülkemizde de sonuna kadar desteklediğimiz yüz yüze eğitimin devamı için ve bu yaş grubunda artan vakaların ve sonuçta olası üzücü sonuçların önünü kesmek için ivedi şekilde bu yaş grubuna da aşılamaya başlamalıyız.”





