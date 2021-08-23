Tabipler Birliği “Sistemsizlik ile pandemi yönetimi sağlanamaz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), vaka sayılarındaki kontrolsüz artışa dikkat çekerek, ülkede tedbirlerin ve denetimlerin artırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Birlik, dün evde takip edilen iki hastanın yaşamını yitirdiğine işaret ederek, açıklanan vaka sayıları ile günlük acil durum hastanesine başvuran hasta sayısının birbiriyle eşleşmediğini, bu durumun vaka sayılarının şeffaf şekilde açıklanmadığını düşündürdüğünü savundu.

Birlik açıklamasında, “Sistemsizlik ile pandemi yönetimi sağlanamaz” ifadeleri kullanıldı.

“KIŞTA KOŞULLAR DAHA DA AĞIRLAŞACAK”

“Vaka sayıları kontrolsüzce artmaya devam ederken, uygun denetim ve tedbirlerin uygulanmaması halinde, kış aylarının da yaklaşmasıyla birlikte, pandemi koşullarının daha da ağırlaşacağı” uyarısında bulunan Birlik, “Pandeminin yükünü ve vaka artışını hiçbir denetim, kontrol yapmadan sadece halka yüklemek çare değildir, bu şekilde pandemi yönetimi olamaz” dedi.

Açıklanan günlük pozitif vakaların şeffaflığı, bazı yüksek riskli aktivitelerde olası ek önlemlerin gerekliliği, Acil Durum Hastanesi’nde yatak kapasitesinin dolma riskine karşı yol haritasının belirlenmesi, yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin (BHÜK) kararlarının uygulanması ve denetlenmesi konularında Bakanlığa bazı sorular yönelten Birlik, Sağlık Bakanlığından gereken tedbirleri düzenlemesi, BHÜK kararlarının denetlenmesinin ve uygulanmasının sorumluluğunu alması ve pozitif vakalarının şeffaf bir şekilde açıklanması talebinde bulundu.

“EVDE TAKİP EDİLEN 2 COVİD-19 HASTASI YAŞAMINI YİTİRDİ. SİSTEMDEKİ YETERSİZLİKLER DÜZENLİ BİR SİSTEM KURULMADIĞI SÜRECE DEVAM EDECEK”

KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde Covid-19 pandemisinin geldiği son durum ciddiyetini giderek artırmaktadır. Üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki dün evde takip edilen 2 Covid-19 hastası yaşamını yitirmiştir. Evde takip sisteminde yaşanan yetersizlikler düzenli bir sistem kurulmadığı sürece devam edecektir. Evde takip sisteminin sürdürülebilir olması için insan iş gücünün artırılması ve filyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerekmektedir” denildi.

BAKANLIĞA SORULAR

KTTB, Sağlık Bakanlığına şu soruları yöneltti:

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yapılan testlerde pozitif olarak saptanan vakaların tamamının değil sadece semptomatik ve risk grubunda olanların açıklandığı doğru mudur?

Ülkenin Covid-19 renk koduna göre bazı yüksek riskli aktivitelerde önlem ve gerektiğinde kısıtlamaların uygulanması gerekmiyor mu?

Mevcut durumda hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranları giderek artmaktadır. Acil Durum Hastanesi’nin (ADH) artan kontrolsüz vaka sayıları nedeniyle dolmasına ramak kalmıştır. ADH yatak kapasitesi dolma tehdidine yaklaşmışken belirlenmiş bir yol haritamız var mıdır?”

Yüz yüze eğitime geçilmesi planlanmaktayken, eğitimin devamlılığının güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürülebilir olması için BHUK’nin eğitimle ilgili aldığı kararların uygulanması ve etkin şekilde denetlenmesinin elzem olduğu, aksi halde yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olmayacağı kaydedildi.

“Tüm bu gerekçelerle, KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan alınması gereken tedbirleri düzenlemesini, alınan BHÜK kararlarının denetlenmesinin ve uygulanmasının sorumluluğunu almasını ve Covid-19 pozitif vakalarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını toplum sağlığı adına talep ederiz.” İfadelerine yer verildi.