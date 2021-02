“Şu anda korona virüs her yerde!”

Pandemi hemşiresi Oğuz Köse “Çember falan diyerek birbirimizi kandırmayalım, Şu anda Koronavirüs her yerde! Aile yok ki ya bir temaslı ya da bir pozitif vaka olmasın, Her gün yeni bir vaka rekoru ile sizce sağlık sistemimiz kaç gün dayanır?" ifadelerini kullandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Çember falan diyerek birbirimizi kandırmayalım, Şu anda Koronavirüs her yerde! Aile yok ki ya bir temaslı ya da bir pozitif vaka olmasın, Samimi olarak soruyorum, Her gün yeni bir vaka rekoru ile sizce sağlık sistemimiz kaç gün dayanır?" ifadelerini kullandı.Köse'nin paylaşımı şöyle:“Saat 06.25Bir sabah daha,17 saatlik nöbet bitiyor,Günaydın demek isterdim ama biz sağlık çalışanları için gün pek aydınlık görünmüyor,Bir çeyrek geçmiyor ki yeni birVaka haberi duymayalım.Çember falan diyerek birbirimizi kandırmayalım,Şu anda Koronavirüs her yerde!Aile yok ki ya bir temaslı ya da bir pozitif vaka olmasın,Samimi olarak soruyorum,Her gün yeni bir vaka rekoru ile sizce sağlık sistemimiz kaç gün dayanır?Sağlık sistemimiz çöktüğünde hayatlarını kaybedecek olanlar yine bizim sevdiklerimiz, yakınlarımız olmayacak mı?Siz sanıyorsanız kiBu mücadele kaybedilirse sadece biz sağlık çalışanları kaybedeceğiz…Yanılıyorsunuz!Kazansak da,Kaybetsek deUnutmayın ki bu gemideHep birlikteyiz...Ya hep birlikte kazanacağız ya da hep birlikte kaybedeceğiz.200’ün üzerinde hemşire eksiği olsa da,Günde 15-20 saat nefessiz kalıp kan ter içinde çalışsak da,Biz üstümüze düşen göreviEn iyi şekilde yapıyoruz...Gücümüz, enerjimiz, sağlığımız, psikolojimiz el verdiğince yapmaya devam edeceğiz....Ya siz?Senin, benim, onun, hepimiz için...Üstünüze düşeni yapıyor musunuz?Hade biraz daha sabır, biraz daha aklıselim, biraz daha sorumluluk sahibi, biraz daha dikkatli olalım ki,#HepbirliktekaybetmekYerine#Hepbirliktebaşaralım.”