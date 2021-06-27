banner583
banner676
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
16 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
669 0
 
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
42 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
141 0
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız
45 0
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor
25 0
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
66 0
banner661
banner682

Şu ana kadar 195 bin doz aşı yapıldı

banner476

banner666
Şu ana kadar 195 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada şu ana kadar ülke genelinde yapılan toplam aşı miktarının 194.782 olduğunu belirten Bakan Üstel, 1. doz uygulanan kişi sayısının 108.923, 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 85.859 olduğunu açıkladı.

Üstel, ülkeye gelen aşılarla birlikte aşı seferberliğinin başladığını, ülke genelinde aşılama oranının giderek yükseleceğini vurguladı.

Aşı olmak isteyen herkesin tüm aşılar için Bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiğine dikkat çeken Bakan Üstel, halkın gönlünü ferah tutması gerektiğini, aşılar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, herkesin aşılanacağını kaydetti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.