Şu ana kadar 195 bin doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada şu ana kadar ülke genelinde yapılan toplam aşı miktarının 194.782 olduğunu belirten Bakan Üstel, 1. doz uygulanan kişi sayısının 108.923, 2. doz uygulanan kişi sayısının ise 85.859 olduğunu açıkladı.

Üstel, ülkeye gelen aşılarla birlikte aşı seferberliğinin başladığını, ülke genelinde aşılama oranının giderek yükseleceğini vurguladı.

Aşı olmak isteyen herkesin tüm aşılar için Bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerektiğine dikkat çeken Bakan Üstel, halkın gönlünü ferah tutması gerektiğini, aşılar konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, herkesin aşılanacağını kaydetti.