banner583
20 yıl sonunda Girne’nin hali
20 yıl sonunda Girne’nin hali
47 0
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
Avrupa Ligi finalistleri belli oldu
23 0
 
Asfalt ağlayacak
Asfalt ağlayacak
31 0
Böyle dere temizliği olmaz
Böyle dere temizliği olmaz
52 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
282 0
Gençler eğlenmişler
Gençler eğlenmişler
117 0
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
31 0
banner661
banner570

Sputnik Light aşısı tescillendi: Tek dozla yüzde 80 etkili

banner476

Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının tescillendiği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yaklaşık yüzde 80 kadar olan etkinlik oranı, iki doz olarak uygulanması gereken birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek." denildi

Sputnik Light aşısı tescillendi: Tek dozla yüzde 80 etkili

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı tescillendi.

RDIF açıklamasında, “Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi ve RDIF, Sputnik Light koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurur. Aşının etkinlik düzeyi, immunizasyondan 28 gün sonra yüzde 79.4 oldu. Yaklaşık yüzde 80 kadar olan etkinlik oranı, iki doz olarak uygulanması gereken birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek.” ifadeleri kullanıldı.

"10. günde hücresel bağışıklık yanıtı oluştu"

RDIF’ten ayrıca Sputnik V ile aşılanan gönüllülerin tamamında, uygulamadan sonra onuncu günde virüsün S proteinine karşı hücresel bağışıklığın geliştiği bilgisi verildi.

Sputnik'te yer alan bilgiye göre, açıklamada, etkinlik düzeyiyle ilgili hesaplamanın ülkedeki toplu aşılama süreci kapsamında 5 Aralık 2020- 15 Nisan 2021 döneminde tek doz aşı vurulan ve herhangi bir nedenden ikinci dozun uygulanmadığı Rusya vatandaşlarının verileri üzerinden yapıldığı belirtildi.

"Başka aşılarla birleştirmek için uygun"

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik Light aşısının ilk aşılama için de, tekrar aşılama için de, başka aşılarla kombine edilerek etkinlik düzeyinin artırılması için de iyi bir araç olduğunu ifade etti.

Gintsburg, Sputnik Light aşısının nüfusun daha büyük bir kısmında bağışıklık oluşturulması sayesinde virüsün yayılmasını önleyeceğini, ayrıca hastalığı geçirenlerde yüksek bağışıklığın desteklenmesini sağlayacağını belirtti.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.