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Son bir haftada 376 pozitif vakaya rastlandı

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Son bir haftada 376 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanlığı, son bir haftada yapılan 3 bin 733 test sonucunda 376 Kovid-19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, 12 Ekim ile 18 Ekim tarihleri arasında 3 bin 733 test yapılırken, 376 pozitif vakaya rastlandı. Bahse konu sürede Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.
 
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