Son bir haftada 376 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son bir haftada yapılan 3 bin 733 test sonucunda 376 Kovid-19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.



Açıklamaya göre, 12 Ekim ile 18 Ekim tarihleri arasında 3 bin 733 test yapılırken, 376 pozitif vakaya rastlandı. Bahse konu sürede Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.

