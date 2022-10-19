Son bir haftada 376 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son bir haftada yapılan 3 bin 733 test sonucunda 376 Kovid-19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Açıklamaya göre, 12 Ekim ile 18 Ekim tarihleri arasında 3 bin 733 test yapılırken, 376 pozitif vakaya rastlandı. Bahse konu sürede Kovid-19 kaynaklı can kaybı yaşanmadı.
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