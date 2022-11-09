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Son bir haftada 349 Covid 19 vakası saptandı

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Son bir haftada 349 Covid 19 vakası saptandı
Sağlık Bakanlığı, son bir haftalık Covid-19 genel durumunu açıkladı.
Açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihleri arasında yapılan 4 bin 461 testle 349 Covid 19 vakası tespit edildi.
 
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