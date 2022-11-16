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Son bir haftada 311 Covid-19 pozitif vaka

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Son bir haftada 311 Covid-19 pozitif vaka
Sağlık Bakanlığı 9-15 Kasım tarihleri arasında 311 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Açıklamaya göre, bu sürede KKTC’de 3 bin 850 test yapıldı.
 
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