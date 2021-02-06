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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.

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Polisin açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bu sabah ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
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Ülke genelinde yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve emirnamelere uymayarak açık olduğu tespit edilen 1 iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Maskesiz sokağa çıkan 2 kişiye de para cezası kesildi.
Polisin açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bu sabah ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. 
Kapalı olması gereken 1 iş yerinin yasal emirlere uymayarak, açık olduğu ve sokağa çıkan 2 kişinin ise maske takmadığı tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, maske takmadığı tespit edilen 2 şahsa belediye ekipleri tarafından para cezası kesildi.
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