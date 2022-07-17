"Soğuk aldım, klima çarptı, denizde üşüttüm diyorsanız muhtemelen COVID-19 geçiriyorsunuz"

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, son günlerde yenide ülkemizde ve dünyada artış gösteren Covid-19 vakaları ile ilgili kendisine gelen sorulara bir cevap şeklinde değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaşarak uyarılarda bulundu.

Dr. Özlem Gürkut'un paylaşımı şöyle:

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bizim ülkemizde de son dönemde görülen COVID-19 vakalarının %90’dan fazlasından Omicron varyantının alt tipleri (subvaryant) olan BA.4 ve BA.5 sorumludur.

Peki bu subvaryantlar daha önceki BA.1 ve BA.2’den daha mı ağır enfeksiyona yol açıyor?

Hayır. Yapılan çalışmalar yeni subvaryantlarla oluşan hastalık tablosunun önceki varyantlardan daha ağır olmadığı yönünde. Ancak onlardan daha bulaşıcı ve bağışıklıktan (geçirilmiş enfeksiyonla veya aşılarla kazanılmış immunite) daha kolay kaçıyor. Dolayısı ile daha çok insanı daha kolayca hasta edebiliyor.

Hastane ve yoğun bakımda yatan hasta sayıları artıyor mu?

Yeni subvaryantlarla gelişen hastalıkta da hastaneye ve yoğun bakıma yatış ORANLARI benzer ancak daha fazla hasta olunca hastane ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı da oran olarak değişmese bile haliyle daha çok oluyor. Yani toplumda artan vakalarla doğru orantılı olarak hastanede yatan hasta sayıları da artıyor.

BA.4 ve BA.5 ile gelişen COVID-19 enfeksiyonunda belirtiler (semptomlar) farklı mı?

Görülen vakalardan elde edilen sonuçlara göre yeni subvaryantlarla oluşan hastalıkta en sık rastlanan bulgular:

Boğaz ağrısı (vakaların %58’inde)

Baş ağrısı (%49)

Burun akıntısı veya tıkanıklığı (%40)

Öksürük (%40)

Ses kısıklığı (%35)

Şiddetli halsizlik ve bitkinlik (%27)

Ateş (% 13)

Nefes darlığı (%11)

İshal, bulantı gibi gastrointestinal bulgular da Omicron’un önceki subvaryantlarına göre biraz daha sık. Buna karşın tat ve koku kaybı ise daha nadir görülüyor.

Diğer yandan hafif belirtiler gösteren kişiler bile bulaştırıcı olmaya devam ediyor ve başkalarının daha ağır hastalık geçirmesine neden olma olasılıkları hala var.

Peki ya long COVID?

COVID-19 hastalığını geçirdikten ve testler negatifleştikten sonra belirtilerin devam etmesi tablosuna (akut belirtilerin başlamasından sonra 4 hafta ve daha uzun süre belirtilerin devamı) long COVID deniliyor. İngiltere’de yapılan ve The Lancet’te yayınlanan bir çalışmada Delta varyanta göre Omicron ile hasta olanlarda long COVID tablosuna daha nadir rastlandığı bildirilmişti ( sırasıyla %10.8 ve %4.5) Ancak BA.4 ve BA.5 ile bu oranların değişip değişmeyeceğini henüz bilmiyoruz.

Aşılar hala koruyucu mu?

Evet. Değişen varyantlarla etkinlik farklılıkları tespit edilse bile aşılar hala ağır hastalık ve ölümden korunmada en güvenilir ve kanıtlanmış korunma yöntemidir. Bu nedenle aşılarımızı güncel tutmakta, hiç aşı yaptırmamış olanların aşılanmasında, aşı programı yarıda kalmış olanların ise aşılarını tamamlamasında fayda var.

Bir süre önce COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş olanlar yeniden hastalık geçirebilir mi?

Evet. Yeni subvaryantlarda süre maalesef 28 güne (4 hafta) kadar düşmüştür. Bu nedenle korunma tedbirlerini uygulamaya devam etmek önemlidir.

Son söz:

Soğuk aldım, nezle oldum, klima çarptı, denizde üşüttüm diyorsanız muhtemelen COVID-19 geçiriyorsunuz. Lütfen vakit kaybetmeden test yaptırınız.

Yaptığınız ilk test negatif ise ancak belirtileriniz devam ediyorsa, ilk testte negatif çıkabileceğini hatırlayarak birkaç gün içinde yeniden test yaptırınız ve bu süre içinde izole olmaya, N95 maske kullanmaya özen gösteriniz.

Dr. Özlem Gürkut