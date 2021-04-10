"Slovakya'nın deneyiminden faydalanmalıyız"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu eski başhekimi emekli Dr. Bülent Dizdarlı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde artış gösterek Covid-19 vakaları konusunda Avrupa ülkesi Slovakya'nın uygulamış olduğu hızlı testle tüm ülkeyi tarama deneyiminden faydalanmak gerektiğini ifade etti.

Dr. Bülent Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

SLOVAKYA’NIN DENEYİMİNDEN FAYDALANMALIYIZ

Slovakya, Covid-19 un yarattığı son dalgaya karşı uyguladığı politika ile dikkatleri üzerine çekti.,

Yeni dalganın sınırlarını aşmasıyla vaka sayısının hızla arttığını gözleyen Slovak yetkililer, tüm ekiplerini seferber ederek, hızlı antijen testleriyle pozitif vakaları tespit yönüne gitmişler.

Bütün ülkeyi iki 15 dakikada sonuç veren testlerle taramışlar %57 lik bir artış olduğunu saptamışlar. Bu arada tarama sayesinde %85 lik artışın önüne geçtiklerini saptamışlar.

Vakaların bu şekilde yakalanıp izole edilip tedavi de edilmesiyle kısa zamanda kabul edilebilir rakamlara dönüldü.

Slovaklar, uyguladıkları metodun özellikle kendilerinden küçük ülkelerde iyi sonuç vereceğini, ama büyük ülkelerde uygulamanın zor olduğunu belirtiyorlar.

O zaman , K.K.T.C bu deneyimi dikkate almalıdır.

Tabi ki bu altın kurallar MASKE MESAFE TEMİZLİK + AŞI ile birlikte yapılmalıdır.