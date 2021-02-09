Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ vatandaşları uyardı: “Temaslı olmayalım artık. Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Sağlık ekibiyle hastanede çektirdiği fotoğrafla mesaj veren Dr. Aldağ “Temaslı olmayalım artık. Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle. İste bu kadar basit aslında. Görüşmemek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Dr. Aldağ’ın paylaşımı şöyle:

“Biz buradayız ama ; Sizleri buralarda görmek istemiyoruz.

Tedbirlere devam edelim.

Maske takmaya devam edelim.

Görüştüğümüz kişi sayısını minimumda tutmaya devam edelim.

Yani demem o ki;

Temaslı olmayalım artık. Temaslı olmazsak hasta da olmayacağız haliyle..

İste bu kadar basit aslında.

Görüşmemek dileğiyle”

